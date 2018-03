Udp: il 15 marzo in Consiglio il comma sulla giustizia, ma è scontro tra maggioranza e opposizione

Mercoledì 14 marzo sarà il giorno della Reggenza

E' scontro sulla questione giustizia anche in Ufficio di Presidenza, riunito per fissare le date della sessione consiliare di metà mese, da martedì 13 a martedì 20 marzo. Inserito nell'ordine del giorno un comma specifico, calendarizzato giovedì 15, per affrontare il caso Pierfelici. Ma, in considerazione del Consiglio Giudiziario Plenario convocato d'urgenza lunedì 12 marzo per designare il nuovo Magistrato Dirigente, sono state avanzate dalle opposizioni due proposte: in primo luogo la richiesta di posticipare l'assemblea plenaria oppure – in secondo luogo - nel caso fosse impossibile, di anticipare di qui alla fine della settimana il dibattito in seduta straordinaria. “Questo – spiega la minoranza - per permettere di trattare la questione prima che i giochi siano fatti”. Entrambe le richieste sono state respinte dalla maggioranza: Adesso.sm ritiene, all'opposto, che discutere un comma specifico sulla giustizia prima che si parli della questione in Consiglio Giudiziario Plenario (sede deputata ad affrontare certi temi) sarebbe da considerarsi un'ingerenza da parte della politica. Di qui la scelta convinta di posticipare il dibattito. Tornando alla seduta consiliare di metà marzo, sarà mercoledì 14 il giorno della Reggenza: la seduta sarà sospesa nel tardo pomeriggio per l'annuncio dell'elezione dei nuovi Capi di Stato per il semestre 1° aprile – 1° ottobre 2018.



sp