Politiche per anziani, Civico 10: "Apriamo una proficua stagione di progettualità"

Politiche per gli anziani e nuove sfide sociali: il recente dibattito consigliare sull’unificazione delle case di riposo presso il Casale La Fiorina ha riportato in auge la necessità di azioni operative nel campo dell’assistenza socio sanitaria. Civico 10 ribadisce l'intenzione di aprire un confronto vasto proprio sulle politiche sociali per gli anziani, per “dare al Paese – scrivono - la capacità di affrontare le sfide che pone il progressivo invecchiamento della popolazione e trasformarle in un’opportunità per tutte le generazioni”. “Il nostro obiettivo – conclude il movimento - è che si possa aprire una proficua stagione di progettualità e di realizzazione di interventi sociali e sanitari, con gli anziani come destinatari privilegiati e protagonisti di una innovativa “società per tutte le età”.