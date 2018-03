Repubblica Futura sull'esito del ricorso amministrativo DIM

Repubblica Futura interviene con un comunicato sull'esito del ricorso amministrativo presentato dalla coalizione Democrazia in Movimento nel febbraio dello scorso anno, sui risultati elettorali.

Ricorso - scrive Repubblica Futura - rigettato il 4 marzo. "Il Giudice per i rimedi straordinari ha ritenuto che Democrazia in Movimento abbia sbagliato giudice, trattandosi – quella elettorale – di materia rientrante nella sfera dei diritti soggettivi e non dei diritti legittimi - si legge nella nota -. E dunque il giudice cui rivolgersi avrebbe dovuto essere semmai il giudice civile e non quello amministrativo".

"Fa specie vedere che la Coalizione che vuole sempre mostrarsi come poco attaccata ai soldi - scrive Repubblica Futura - abbia impostato il ricorso contestando i cedolini liquidati nel mese di gennaio 2017 dall’Ufficio Generale Contabile".