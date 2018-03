La Reggenza a Lampedusa

E' iniziata la visita ufficiale sull'isola simbolo dell'accoglienza e dell'impegno per il soccorso di migranti nel mediterraneo. Presenti tutte le autorità civili e militari.

“Due piccole realtà apparentemente diverse e distanti, in realtà vicine per la condivisione e la difesa di valori fondanti, come l’accoglienza e la tutela dei diritti”. Così il Sindaco di Lampedusa, Salvatore Martello, ha accolto i Capitani Reggenti, Matteo Fiorini ed Enrico Carattoni, in visita ufficiale sull'isola diventata icona nel mondo per l'impegno in favore dell'accoglienza. Un lembo di terra in mezzo al Mediterraneo, sulle rotte dei migranti che in circa 30 anni hanno costretto questo popolo ad affrontare tragedie e momenti di emergenza drammatici.



“Siamo orgogliosi – ha detto la Reggenza – di essere qui, dove la solidarietà umana è stata espressa ai massimi livelli” Una visita avvenuta in un momento di tensione, causato da un incendio al Centro di Prima accoglienza, che ospita 150 tunisini, e proprio all'indomani dell'approvazione di un ordine del giorno, in Consiglio Grande e Generale sul tema dei migranti. Un documento che impegna il Governo a sostenere i diritti dei rifugiati nei consessi internazionali e a sviluppare micro progetti di accoglienza sul territorio sammarinese. Numerose le osservazioni e le polemiche, sulle quali interviene la maggioranza rassicurando che i progetti saranno compatibili con le dimensioni del Paese e riguarderanno minori, donne e disabili. A margine dell'incontro, la consegna dell’onorificenza di Cavaliere Ufficiale del Magistero di Sant’Agata, al dottor Pietro Bartolo, divenuto il simbolo dell'assistenza ai migranti approdati sull'isola, candidato agli Oscar per il film Fuocoammare, del regista Gianfranco Rosi. “Un riconoscimento - ha detto - che non va a me, ma all'isola e ai lampedusani".



Sergio Barducci



Nel video le interviste a Salvatore Martello (sindaco di Lampedusa) e a Guerrino Zanotti (Segretario di Stato Interni)