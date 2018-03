Riforma pensioni: verso il confronto pubblico Governo-cittadini

La Segreteria di Stato alla Sanità ha annunciato una serie di serate pubbliche per confrontarsi sul tema. Restano in piedi le prime ipotesi annunciate settimane fa.

La riforma delle pensioni è uno di quei temi che infiammano il dibattito pubblico. Per informare i cittadini sui cambiamenti che il Governo ha in mente di apportare, la Segreteria di Stato alla Sanità ha annunciato nove serate pubbliche in tutti i Castelli per confrontarsi con i sammarinesi. Il messaggio, in sostanza, è che siamo in una fase cruciale nella storia di un settore previdenziale che non sarà più sostenibile.



E' fondamentale, secondo il segretario di Stato alla Sanità, Franco Santi, un patto tra generazioni. Alcune delle ipotesi sul tavolo e sulle quali si lavorerà sono il passaggio da quota 100 a 103 per le pensioni di anzianità e di far salire a 67 anni l'età per quelle di vecchiaia. Poi il passaggio al contributivo annunciato come “elemento di trasparenza”, ma sul quale si deve ancora decidere.



Allo stesso tempo, si parla di rimodulare i trattamenti previdenziali in essere, contenendoli. L'intenzione è comparare quanto si è contribuito con quello che si percepisce. In base alla differenza, si dovrebbe procedere a un contenimento della pensione. Ma non ci sarà alcun “ricalcolo”, assicura Santi. Piuttosto, una tassazione come contributo di solidarietà. Nelle scorse settimane, i primi annunci di riforma hanno provocato reazioni anche rabbiose tra i cittadini, specie sui social network.



Altro tema caldo, quello degli investimenti dei fondi pensione. La riforma sarà inserita nel piano di stabilità nazionale. Intanto, si procede con il confronto e la futura concertazione. Primo appuntamento con i cittadini, specie con i giovani, alla sala Montelupo di Domagnano il 13 marzo.



Mauro Torresi



Nel servizio, l'intervista al segretario di Stato alla Sanità, Franco Santi