Elezioni Italia: il prof. Guzzetta delinea gli scenari in assenza dei numeri per il Governo

È ordinario di Diritto Costituzionale a Tor Vergata e a San Marino Presiede il Collegio dei Garanti

A sei giorni dal voto il quadro resta quanto mai incerto con nessuna formazione – né il centrodestra, né i 5 stelle – che ha i numeri per avere una maggioranza di governo in autonomia. Se lo stallo non si sbloccasse, cosa succederebbe? Ce lo dice (nel video) il costituzionalista Giovanni Guzzetta, ordinario di diritto costituzionale dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata e Presidente, a San Marino, del Collegio dei Garanti.