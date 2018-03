Lampedusa, Reggenza alla Guardia Costiera: "Siete il più alto esempio della solidarietà umana"

È stata una giornata intensa quella odierna, nella visita ufficiale dei Capitani Reggenti, sull'isola di Lampedusa, accompagnati dal Segretario di Stato agli Interni. Colloqui istituzionali e incontri con le unità operative.

Un dialogo segnato da apprezzamenti reciproci, quello che ha visto protagonisti i Capitani Reggenti e il Prefetto di Agrigento, Dario Caputo. Il rappresentante del Governo italiano ha voluto raggiungere i Capi di Stato sull’isola, per portare il saluto delle istituzioni ed esprimere la stima per l'impegno internazionale sul fronte dei diritti e per la radicata propensione della Repubblica verso i valori della convivenza e il dialogo, per l'affermazione dei diritti umanitari. La Reggenza, dal canto suo, ha manifestato tutta la propria ammirazione per il lavoro delle forze dell'ordine e i rappresentanti delle istituzioni su questi lembo di terra. Si è parlato anche del rinnovato impegno in termini di accoglienza, così come dei momenti di tensione che proprio in questi giorni stanno interessando Lampedusa. Nella serata di ieri due nuovi sbarchi di profughi, provenienti dalle coste tunisine, il primo alle 23:30, il secondo alle 2 di notte, per un totale di un centinaio di persone. La sera precedente un incendio al centro di prima accoglienza.



Riflessioni rinnovate nella visita al luogo simbolo di Lampedusa, la Porta d’Europa, il punto più a sud nel mediterraneo, il confine che segna la fine dell'Europa e l'inizio del continente africano. L'opera, realizzata dallo scultore Mimmo Palladino nel 2008, rappresenta una testimonianza delle tragedie del mare. Particolarmente emozionante l'incontro con il Comandante della locale Guardia Costiera, Leandro Tringali, e gli uomini che operano a bordo delle motovedette, impiegate per il soccorso ai barconi dei migranti. “Voi – ha sottolineato la Reggenza – siete il più alto esempio della solidarietà umana. Il vostro operato – ha aggiunto – ha salvato, e ancora salverà, centinaia di vite e di questo non si può che esservi profondamente grati”.



Nel video l'intervista a Dario Caputo, Prefetto di Agrigento



Sergio Barducci