Adesso.sm attacca il Psd per la ricostruzione fornita sulla rimozione della Pierfelici

Sulla questione Giustizia la coalizione “Adesso.sm” ha divulgato nel pomeriggio un comunicato, intitolato “C'è chi preferisce la macchina del fango al rispetto e alla trasparenza” in cui attacca il Psd, in relazione ai contenuti di una recente nota del Partito dei Socialisti e dei Democratici, perchè avrebbe falsato la ricostruzione dei fatti, in relazione alla revoca del magistrato dirigente. Adesso.sm conclude la comunicazione odierna rinnovando massima vicinanza a tutti coloro che operano nel Tribunale. Auspica inoltre la conclusione dei processi e delle indagini in corso e rinnova piena fiducia nell’operato del Governo e di tutti i suoi Segretari consapevole che le azioni intraprese sono costruite sulla legalità e sulla massima trasparenza.



Clicca qui per leggere il comunicato di Adesso.sm