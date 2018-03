Domani la designazione di Ferroni come nuovo Magistrato Dirigente

In Consiglio la nomina dei Capitani Reggenti e il dibattito sulla Giustizia. In Congresso il nome dell'oratore per il 1° Aprile

Siamo alla vigilia di una settimana di designazioni e nomine importanti. Domani quella del nuovo magistrato dirigente, mercoledì i Capitani Reggenti per il semestre 1° aprile-1° ottobre.



Come già preannunciato nell'ordine del giorno con cui Valeria Pierfelici è stata rimossa dall'incarico di Magistrato Dirigente, il Consiglio Giudiziario Plenario convocato per domani alle 14 designerà, al suo posto, il Giudice delle Appellazioni Civili Lanfranco Ferroni a cui competerà dunque la futura distribuzione del lavoro tra i magistrati. Un avvicendamento che, tuttavia, non sarà privo di strascichi, considerando le azioni penali e i ricorsi – anche in sedi internazionali - già preannunciati da Valeria Pierfelici e la denuncia nei suoi confronti da parte del Giudice Guido Guidi. Il Direttivo dell'Ordine degli Avvocati e Notai l'ha definito “un momento drammatico che a memoria d'uomo non è dato ricordare” mentre la coalizione di maggioranza ha voluto puntualizzare che l'avvicendamento non potrà influenzare in alcuna maniera la regolare e corretta prosecuzione dei procedimenti penali in corso, come il Mazzini – di cui si deve celebrare l'appello – e il Caso Titoli che è ancora in fase istruttoria. Tutta la partita giustizia, con annessi e connessi, proseguirà in Consiglio Grande e Generale quando per giovedì prossimo, alle 13.30, è previsto un apposito dibattito. Mercoledì è invece attesa la nomina dei Capitani Reggenti per il prossimo semestre: gli organismi interni di Repubblica Futura e Civico 10 decideranno i nomi tra domani e martedì. In Civico 10 è un ballottaggio a due tra Matteo Ciacci e Luca Santolini mentre in Repubblica Futura la scelta dovrebbe cadere tra Nicola Selva, Lorenzo Lonfernini e Stefano Palmieri. Non ancora noto il nome dell'oratore del 1° aprile che sarà ufficializzato domani in Congresso di Stato.