Marine Le Pen rieletta presidente del FN, cambia il nome del partito e saluta Salvini

Marine Le Pen è stata rieletta per la terza volta a Lille presidente del Front National, con il 100% dei suffragi. Era l'unica candidata.

Altra decisione del Congresso quella di abolire la carica di "presidente onorario" detenuta da Jean-Marie Le Pen, che quindi si trova fuori dal partito.

Marine vuole poi cambiare anche il nome del Front National, secondo la presidente il nuovo nome dovrà essere Rassemblement National (Unione Nazionale).

Infine un riferimento ai risultati delle Elezioni politiche italiane "Matteo approfitto per salutarti e per farti i complimenti", ha detto la Le Pen rivolgendo un saluto a Salvini.