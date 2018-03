Nuovi ambasciatori in Cina e Russia

Tra le nomine diplomatiche deliberate di recente dal Congresso di Stato anche diplomatici di San Marino in Cina e in Russia. Nominata come ambasciatore non residente nella Repubblica Popolare Cinese Ilaria Salicioni mentre Ambasciatore non residente presso la Federazione Russa è stato nominato Marcello Beccari.