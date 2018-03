1° aprile - 1° ottobre: Repubblica Futura designa Stefano Palmieri

Si tratta di un ritorno sul trono della Suprema Magistratura per Stefano Palmieri, designato dal Gruppo Consiliare di Repubblica Futura quale Capitano Reggente per il semestre 1° aprile – 1° ottobre 2018.

Nato a Serravalle il 18 settembre 1964, Palmieri è sposato con due figli. Di professione bancario. E' entrato per la prima volta in Consiglio nel 2006, tornando in aula con le elezioni del 2016 nelle fila di Repubblica Futura. Fa parte della Commissione Affari Esteri e Finanze, ed è stato eletto Capitano Reggente nel 2009.