Giustizia: ultimi adempimenti per il Consiglio Giudiziario Ordinario in vista della seduta plenaria

Presieduto dalla Reggenza e con la partecipazione – senza diritto di voto – del Segretario di Stato con delega alla Giustizia, Nicola Renzi, il Consiglio Giudiziario Ordinario, composto di soli membri togati, al lavoro questa mattina per gli ultimi adempimenti in attesa del Consiglio Giudiziario Plenario, composto – lo ricordiamo - da 10 giudici e 10 consiglieri membri della Commissione Affari di Giustizia, nel corso del quale verrà formalizzata la designazione del Giudice delle Appellazioni Civili Lanfranco Ferroni al ruolo di Magistrato Dirigente del Tribunale, in sostituzione di Valeria Pierfelici rimossa una settimana fa dall'incarico. La seduta è iniziata da poco. Con ogni probabilità, tuttavia, non si tratterà di un'operazione “indolore”. Già nei giorni scorsi le prime reazioni: a quelle della politica si sono ben presto aggiunte quelle della stessa Pierfelici, la quale ha già preannunciato azioni penali e ricorsi anche nelle sedi internazionali, e la notizia dell'esposto presentato contro l'ex magistrato dirigente dal Giudice Guido Guidi. L'Ordine degli Avvocati e Notai sammarinesi aveva parlato di “momento drammatico” per la giustizia.