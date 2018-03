Reggenza: Repubblica Futura designa Stefano Palmieri; Paolo Mieli è l'Oratore Ufficiale

Sarà Paolo Mieli l'oratore ufficiale della cerimonia d'insediamento dei prossimi Capitani Reggenti per il semestre 1° aprile - 1° ottobre 2018. Ad ufficializzarlo la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, dopo la seduta del Congresso di Stato. Nato a Milano il 25 febbraio 1949 a Milano, Mieli è stato direttore del "Corriere della Sera" e attualmente collabora con la nostra emittente per il programma “Italiani di Carta”. Inizia la professione giovanissimo, dopo una laurea in Storia Moderna, come inviato dell"Espresso" di Livio Zanetti, da dove passa alla "Repubblica" e poi alla "Stampa" di Gaetano Scardocchia, della quale diventa direttore nel maggio del 1990. Dal dicembre 2004 all’aprile 2009 è direttore del Corriere della Sera, caso unico nella storia del nostro giornalismo, per la seconda volta. Era già stato direttore dal 1992 al 1997. E per la seconda volta viene sostituito da Ferruccio De Bortoli. Intanto il gruppo Consiliare di Repubblica Futura ha designato Stefano Palmieri alla carica di Capitano Reggente per il prossimo semestre. Palmieri, 54 anni, è già salito alla suprema Magistratura della Repubblica nel 2009. Questa sera Civico 10 indicherà il proprio rappresentante.