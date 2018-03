San Marino: Andrea Bocelli ha giurato quale nuovo ambasciatore

Andrea Bocelli è il nuovo ambasciatore di San Marino. Ha giurato alle 12.41 davanti a Capitani Reggenti. Dopo la formula di rito letta dal Segretario agli Esteri. Lo stesso Nicola Renzi lo ha accolto a Palazzo Begni ricordandogli che San Marino sarà sempre la sua casa. Il tenore ha scherzato sul suo nuovo incarico, che dice di non ha preso alla leggera. Davanti a istituzioni e amici, ha infatti ricordato come si sia preso il tempo necessario prima di accettare. "Spero di essere ricordato per essere stato un buon Ambasciatore", dice Bocelli, citando poi i valori che lo legano al Santo fondatore della Repubblica. "Un uomo semplice - ha detto ai Capi di Stato - di cui condivido i valori di libertà e dell'accoglienza". Un ambasciatore decisamente speciale vista anche l'accoglienza a Palazzo Pubblico. Le classi della seconda e terza elementare di Serravalle infatti gli hanno dato il benvenuto cantando "Partirò".



Nel video l'intervista di Giovanna Bartolucci ad Andrea Bocelli