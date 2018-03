In Commissione finanze l'audizione del Direttore generale di Banca centrale

Al centro della Commissione Consiliare Finanze, l'audizione – in seduta segreta - del Direttore di Banca Centrale Roberto Moretti, a circa tre mesi dal suo insediamento al vertice dell'istituto di Via del Voltone, e dell'Ispettore Esterno del Coordinamento della Vigilanza Raffaele Mazzeo. Audizione che cade in un momento di certo non facile per il sistema bancario sammarinese, come si evince dagli ultimi dati diffusi da Bcsm su impieghi e raccolta del risparmio, in calo anche nel terzo trimestre 2017. Tuttora vacante, tra l'altro, il ruolo di Presidente di Banca Centrale, su cui però si è aperto il confronto anche con l'opposizione, a cui il Segretario Celli ha chiesto di proporre un proprio candidato. L'iter prevede che la scelta finale avvenga nell'ambito di una short list di tre nomi. I lavori in seduta segreta sono stati preceduti da un rapido comma comunicazioni nel quale il Presidente Tony Margiotta ha trasmesso ai commissari il riferimento sull'attività dei giochi, pervenuto dall'Ente di Stato dei Giochi.