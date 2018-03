Consiglio: oltre un milione di euro per il maltempo

Il Comma Comunicazioni si apre con il riferimento di Marco Podeschi sull'ondata di maltempo che ha messo a dura prova il paese con neve, ghiaccio, vento, caduta di rami, criticità idrauliche e idrogeologiche. Salati i costi: si parla di 872.000 al netto dei costi definitivi di bonifica e riparazione dei dissesti, a cui vanno aggiunti – secondo le stime dell'Azienda dei Servizi - altri 149.000 per la riparazione dei servizi a rete. Nella conta rientreranno anche una serie di oneri in fase di valutazione. Il plauso del Segretario va all'impegno di quanti, in una fase così complessa, hanno lavorato in prima linea per affrontare al meglio i problemi, “dando una risposta – dice Podeschi - più che soddisfacente”. Ora si apre una fase di riflessione post emergenza, sulle criticità emerse, “come quelle evidenziate nel trasporto scolastico”.