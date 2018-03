Consiglio: nel pomeriggio l'elezione dei Capitani Reggenti

Riprendono nel pomeriggio i lavori del Consiglio Grande e Generale. Si riparte dal primo comma, con la risposta alle interpellanze. Poi, alle 17, l'Aula procederà all'elezione dei Capitani Reggenti per il prossimo semestre. Sono Matteo Ciacci per Civico 10 e Stefano Palmieri in rappresentanza di Repubblica Futura. Dopo tre squilli di tromba, il Segretario di Stato per gli Affari Interni, Guerrino Zanotti, darà l’annuncio dal balcone centrale di Palazzo Pubblico. I lavori riprenderanno in serata con nomine e ratifica di Decreti Delati e Decreti Legge. Domani pomeriggio si aprirà l'atteso comma sulla giustizia con il riferimento del Segretario di Stato Nicola Renzi in merito alle deliberazioni del Consiglio Giudiziario Plenario e successivo dibattito.