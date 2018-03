Il nuovo Ambasciatore Usa a San Marino, nel pomeriggio la consegna delle lettere credenziali

E' il giorno dell'accreditamento in Repubblica per Lewis Eisenberg come rappresentante degli Stati Uniti. Nella tarda mattinata di oggi Eisenberg ha incontrato a Palazzo Begni il segretario di Stato agli Esteri, Nicola Renzi. E' la prima parte di una giornata dedicata ai rapporti Usa-San Marino.



Nel primo pomeriggio la delegazione e le istituzioni si sposteranno a Palazzo Pubblico per la firma del libro degli ospiti. Poco dopo, nella sala del Consiglio prenderanno la parola il segretario di Stato Renzi e l'Ambasciatore alla presenza dei Capitani Reggenti. Poi la presentazione delle lettere credenziali ai Capi di Stato. Ci sarà così l'accreditamento del diplomatico a San Marino.



Chi è Lewis Eisenberg? E' un cittadino della Florida, esponente del mondo della finanza e investitore. Nella sua carriera ha ricoperto diversi incarici pubblici. E' stato presidente dell'Autorità portuale di New York e del New Jersey. Ha avuto anche ruoli nella Cornell University. E' sposato e ha 3 figlie e 11 nipoti.



Succede, nell'incarico, a John Phillips. La visita si concluderà con un incontro con Massimo Ghiotti, presidente della Camera di Commercio di San Marino.



mt