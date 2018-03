Consiglio: Aula divisa sulla giustizia

Nicola Renzi ricostruisce gli eventi che hanno portato il Consiglio Giudiziario Plenario a revocare l'incarico a Valeria Pierfelici auspicando che finalmente si possa riflettere con pacatezza “dato che fino ad ora – dice - a farla da padrone sono state indiscrezioni, illazioni, fughe di notizie e interpretazioni capziose diffuse ad arte”. Smonta una per una le accuse degli ultimi mesi, ricostruendo eventi e passaggi.

Parte dal famoso addendum alla relazione sullo stato della Giustizia in cui il Magistrato Dirigente avanzava gravi addebiti e dava una rappresentazione di un clima cupo nel Tribunale. Da qui la decisione di investire l’organo ritenuto direttamente e istituzionalmente responsabile, ossia il Consiglio Giudiziario Plenario. Ricorda quanto accaduto successivamente: le dimissioni dei membri di opposizione dalla Commissione; il comunicato stampa che gridava al colpo di Stato; la non partecipazione alla seduta del parlamento fino alle denunce in tribunale contro la stessa Commissione.

“Tutto questo ha creato – dice - un cortocircuito di grave portata. Non sarebbe stato molto più semplice e utile che quei fatti, quegli episodi, fossero portati direttamente all’attenzione della Magistratura da parte del Magistrato Dirigente, senza tirare in ballo la solita politica?”

Infine si arriva alla revoca dell'incarico alla Pierfelici nel Consiglio Giudiziario Plenario, “l’unico organo – ricorda Renzi - deputato a prendere questa decisione. La politica – ribadisce con forza - non ha messo le mani proprio su nulla, semmai è stata tirata in mezzo dai vari riferimenti del Magistrato Dirigente alla Commissione Affari di Giustizia. La stessa politica, poi, non ha contribuito in modo determinante a nessuna deliberazione successiva, limitandosi a prendere atto delle analisi e delle volontà della stragrande maggioranza dei magistrati della Repubblica. Auspica che tutte le indagini in corso ed i processi continuino tempestivamente, senza influenze, e possano giungere ad accertare la verità.

"Mi piacerebbe veramente – conclude - che tutti i documenti che sono stati prodotti in questi mesi diventassero pubblici. Io non ho nulla da nascondere”.



La distanza fra maggioranza ed opposizione è siderale ma i toni, fatta qualche eccezione, sono pacati. Adesso.sm non lesina però critiche alla minoranza “per aver avvelenato il clima" – rimarca Fabrizio Perotto – cercando lo scontro a tutti i costi e su tutto”. Il consigliere di Repubblica Futura paragona poi il ruolo del magistrato dirigente al buon padre di famiglia. “Deve diffondere serenità, equilibrio e pacatezza, smussando gli angoli prima che diventino conflitto. Ma non ho trovato tutto questo”.



“Il magistrato Dirigente – precisa Michele Muratori – non è un procuratore generale come in Italia ma un coordinatore che organizza lavori del tribunale. La Pierfelici gode della massima stima ma qui si parla del suo ruolo di dirigente”. Eva Guidi sulla revoca dell'incarico spiega che il fatto che una cosa non sia prevista per legge non significa che non sia consentita. L'interpretazione di magistrati di alto rango in Consiglio Giudiziario Ordinario ci dice che un ruolo amministrativo può essere revocato dall'organo che lo ha nominato. “La legge va seguita, non si può scegliere. La legge qualificata ci indica la via: il Consiglio Gudiziario Plenario. La maggioranza si è espressa in linea con i magistrati, semmai sarebbe stata un'ingerenza votare in difformità”.

“La legge non prevede la revoca del magistrato dirigente” risponde Alessandro Cardelli che chiede quale strumento legislativo abbia utilizzato il consiglio giudiziario plenario”. “Abbiamo tentato di rallentare un iter che sapevamo avrebbe condotto a questo” - commenta Roberto Ciavatta. “Siamo abituati ad epurazioni di chi non si allinea”. Accusa il Governo di parlare di trasparenza a senso alterno con misure differenti in base alle situazioni.”Non c'è stata volontà di approfondire, non è stata data la possibilità alla Pierfelici di portare prove a sostegno delle sue affermazioni”. Gravi segnalazioni – continua Ciavatta – sono state fatte anche nella passata legislatura. Ne ha parlato alla commissione per impedire che uscissero sulla stampa inficiando le indagini iniziate. Ma non ci siamo fermati a chiedere se fosse vero. Le prove non ci sono non perché non esistono ma perché chiudiamo gli occhi per comodità”.



“Si è compiuto ciò che si voleva accadesse”, ribadisce Pedini Amati che torna sull'aspetto normativo: “non c'è una legge che dice di poter defenestrare il magistrato dirigente.

E accusa Eva Guidi dice che il fatto che non sia previsto non significa che non sia consentito. Non sono affatto d'accordo, tanto più che poi si contraddice dicendo che bisogna agire secondo legge”.

Luca Santolini chiede scusa a Reggenza e all'intero paese per la dannosissima rilevanza mediatica. “In quanto commissari abbiamo fallito tutti nonostante sia pienamente convinto di aver fatto di tutto perché non accadesse. Questa pubblicità è stato il danno più grande al tribunale. Ed è partito tutto con le famose dimissioni poi ritirate dei Commissari. A quel punto il messaggio terribile è stato lanciato. Invita tutti a mettersi una mano sulla coscienza “per capire se per una battaglia politica vale la pena riversare tutto questo fango su una macchina delicata come il tribunale”.

Pasquale Valentini dubita che tornerà serenità. “C'è una spaccatura fra i giudici e vi siete assunti la responsabilità di portarla in Consiglio Giudiziario. Come si fa a dire che tutto potrà procedere normalmente? Come faranno giudici che si sono denunciati fra di loro a portare a termine i processi.

Con serenità? Per Valentini si corre poi il rischio che le difese impugnino queste situazioni. Dovremo avere il coraggio di riconoscere le responsabilità, non facendo dire alle leggi quello che non dicono ma facendo parlare le leggi che abbiamo”. Concorda Dalibor Riccardi. “Questo dibattito non porterà nulla al paese, creerà ulteriore panico, dubbi e confusione. E non ripristinerà un clima sereno in tribunale”. Poi provoca i colleghi di maggioranza parlando di un Consiglio con un ordine del giorno scarno, “per fare prendere il gettone a qualcuno che non ha altro da fare”.





