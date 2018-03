Accordo di associazione UE: il punto in Commissione, verso la nuova tornata negoziale

E' il riferimento semestrale che segretario agli esteri Nicola Renzi rende ai commissari sullo stato della trattativa verso l'Accordo di Associazione con l'UE e che ha visto anche l'audizione del Direttore della Direzione Affari Europei, Luca Brandi e il consulente della Segreteria di Stato agli Affari Esteri, Roberto Baratta.

Riferimento e dibattito, alla vigilia di una nuova tornata negoziale - da lunedì a giovedì prossimi - a Bruxelles, che vedrà, al centro dei colloqui, per la parte istituzionale dell'accordo, la libera circolazione delle merci.

In agenda anche il punto sul recepimento del cosiddetto “aquis comunitario” a San Marino – e negli altri piccoli stati in trattativa, cioè Andorra e Monaco.

Tra i temi all'ordine del giorno dei negoziati, poi, i trasporti, la proprietà intellettuale, la tutela dei consumatori, la libera circolazione dei capitali, l'ambiente, l'agricoltura, le regole antifrode.

Chiuso il dibattito sui temi dell'UE, in Commissione Esteri tornano relazioni e rapporti con il mondo, con i comma relativi allo stabilimento delle relazioni diplomatiche con Mozambico e Maurititus e l'esame di modifica di protocolli su intese in materia fiscale e scambio di informazioni con Cipro e Stati di Guernsey. Rinviati i comma successivi, tra cui il riferimento del Segretario Renzi su numeri e esiti del provvedimento in materia di residenze elettive.