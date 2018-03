Casale La Fiorina, maggioranza interroga Governo su consigliere Bucci

La situazione al Casale La Fiorina non smette di suscitare polemiche e torna in qualche modo a farsi terreno di scontro politico. Questa volta sono i gruppi consiliari di maggioranza a interrogare il Governo, per avere chiarimenti sulla visita del Consigliere di minoranza Marianna Bucci (Rete) alla struttura, visita che avrebbe comportato interruzione di servizio per una operatrice impegnata ad accompagnarla. Tra i tanti punti che figurano nell'interrogazione, anche informazioni in merito all'avvio di un provvedimento disciplinare verso la stessa operatrice.