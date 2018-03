Giustizia ancora al centro dei lavori del Consiglio

E' ripreso questa mattina il dibattito in Aula sulla giustizia con gli ultimi iscritti a parlare. Erano 51 in totale. Ieri il Segretario Renzi aveva ricostruito gli eventi che hanno portato alla revoca dell'incarico a Valeria Pierfelici con l'auspicio di una riflessione pacata “dopo le fughe di notizie e interpretazioni capziose diffuse ad arte”.

La relazione sullo stato della Giustizia – aveva ricordato Renzi - avanzava gravi addebiti e dava una rappresentazione di un clima cupo nel Tribunale. Ricorda quanto accaduto successivamente: dalle dimissioni dei membri di opposizione dalla Commissione, al comunicato stampa che gridava al colpo di Stato, fino alle denunce in tribunale. “Tutto questo ha creato – accusa - un grave cortocircuito. Il Segretario auspica che tutte le indagini in corso ed i processi continuino tempestivamente, senza influenze. "Mi piacerebbe – conclude - che tutti i documenti che sono stati prodotti in questi mesi diventassero pubblici. Io non ho nulla da nascondere”.

Nonostante le accuse reciproche, il clima in Aula è pacato. Lo scontro c'è, ma questa volta, forse per l'estrema delicatezza dell'argomento, non si alzano eccessivamente i toni.