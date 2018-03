Lunedì torna il Consiglio con la presentazione del progetto "San Marino Bio"

Dopo l'elezione dei Capitani Reggenti e lo scontro sulla giustizia, l'Aula si prepara a sotterrare l'ascia di guerra a partire dalla Convenzione di Istanbul. Domani arriva infatti in seconda lettura il progetto di legge che adegua le norme dell’ordinamento sammarinese alle disposizioni della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica. Tema su cui non sarà difficile per la politica trovare condivisioni.



A seguire la presentazione delle linee per la realizzazione del progetto “San Marino Bio” e dovrebbe filare tutto liscio anche per il voto dell'ordine del giorno di Dim sull'applicazione dell'articolo riguardo a sanzioni penali per mancato pagamento dei contributi per reddito da lavoro dipendente. Opposizione e maggioranza hanno manifestato la volontà di collaborare per intervenire sull'emendamento della finanziaria che, nei fatti, sta creando difficoltà alle aziende realmente in crisi, inserendo parametri e distinguo rispetto a quelle che si approfittano del sistema.



A chiudere i lavori gli odg su disabilità e Siria. Anche qui non dovrebbero esserci problemi a trovare l'unanimità. Fronte Congresso, domani dovrebbe essere adottata la delibera per avviare l'iter di denuncia all'ex Direttore di Banca Centrale in seguito a sue dichiarazioni rilasciate al Corriere della Sera. Anche la minoranza starebbe valutando azioni contro Lorenzo Savorelli.