“Allarmismo irresponsabile”, la Segreteria Sanità risponde alle accuse del Pdcs



A breve giro di posta dall'attacco del Gruppo Sanità del Pdcs che, in una nota, non ha lesinato critiche su questione medici e convenzioni, giunge la risposta della Segreteria di Stato alla Sanità che imputa ai “tanti sensi di colpa” della DC lo stillicidio di valutazioni negative alla Sanità sammarinese. Occorre più tempo del previsto, scrive la Segreteria di Santi, per garantire una situazione di normalità per l’ISS dopo anni in cui non sono state messe in campo scelte coraggiose. Il Pdcs gioca la carta dell'allarmismo irresponsabile – prosegue il comunicato - anziché cospargersi il capo di cenere per non essere stato in grado di attuare per tempo soluzioni.



Due invece le azioni portate avanti da Segreteria e Comitato Esecutivo per ingaggiare personale sanitario: la possibilità di emettere bandi di concorso per alcune posizioni per le quali non ci sono professionisti disponibili in territorio e la predisposizione di una nuova legge che vada a regolamentare in maniera strutturale le regole di ingaggio e tutte le condizioni contrattuali del personale sanitario. Infine la Segreteria Sanità si rende disponibile al confronto, a patto che vengano messi da parte atteggiamenti distruttivi e strumentali.



fm