Il Governo denuncia Lorenzo Savorelli. Celli: "nessuna relazione su Cassa"

Il Congresso di Stato ha adottato la delibera con cui dà mandato all'Avvocatura dello Stato di tutelare il prestigio della Repubblica, dopo l'intervista rilasciata dall'ex dg di Banca Centrale al Corriere della Sera. Il governo respinge tutte le illazioni e il Segretario alle finanze dichiara che “non c'è alcuna relazione su Cassa di Risparmio” elemento, questo, che torna in ogni articolo dedicato a Savorelli. Anche nell'ultimo incontro con il Ccr, puntalizza Celli, Savorelli fece un riferimento sulla situazione generale, trattò anche Cassa di Risparmio, ma non si produsse nel deposito di alcuna relazione. Non gli fa onore lanciare certe insinuazioni, prosegue Celli, e non è sinonimo di serietà. Il direttore di Banca Centrale è anche capo della vigilanza: queste figure, ricorda, sono vincolate a mantenere un certo tipo di riservatezza mentre Savorelli non brilla per stile.



Sonia Tura