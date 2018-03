Giornata razzismo: Ssd condanna chi cavalca l'intolleranza e chi se ne lava le mani

Appello contro il razzismo e contro l'indifferenza anche da SSD che, nel sottolineare l'importanza di informare e conoscere come lotta al razzismo, torna sulla attualità: “Usare parole d'odio contro le minoranze “è diventata una attività remunerativa in termini di consenso elettorale” – scrive in una nota – condannando “chi cavalca l'intolleranza, ma anche chi se ne lava le mani”. Il riferimento va di nuovo all'ordine del giorno sui migranti per l'accoglienza di un numero limitato di persone e all'opposizione che – dice SSD - “si è tirata indietro dall'impegno morale ed etico cui tutti siamo chiamati”