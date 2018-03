Primo confronto sull'editoria

Primo incontro del Segretario di Stato per l'informazione con l'Autorithy, la Consulta e la Commissione di vigilanza. Il primo obiettivo è quello di istituire un riferimento stabile all' interno dell'ammistrazione per tutto ciò che è legato ai media e all'editoria. Oggi a San Marino non esiste mentre è comune in molti altri Paesi e questo era uno dei rilievi mossi dalle organizzazioni internazionali, in particolare l'Ecri. Da semplificare anche le procedure legate al mondo dell'editoria. C'è anche da capire come si può riformare la legge sull'editoria, ad iniziare dalle criticità emerse in questi 3 anni nei singoli organismi ma anche da quelle rilevate dall'esterno. Adesso, mentre si lavora a un progetto comune per la giornata mondiale della libertà di stampa, i singoli organismi si confronteranno al loro interno per poi tornare ad un confronto allargato dopo Pasqua.



Sonia Tura