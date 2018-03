Arengo: Psd, Ps e Md-Si insieme per riaggregare

La sinistra sammarinese, ma solo quella all'opposizione, festeggia l'Arengo e organizza per il pomeriggio di domenica a Palazzo Graziani, un incontro con lo storico Verter Casali, il ricercatore Gabriele Maestri ed Emilio Della Balda. Un giorno di festa ma anche di riflessione sui valori fondativi del riformismo, spiega il presidente del Psd Matteo Rossi, per riportare la politica al centro e delineare una nuova idea di sviluppo e di società. Nonostante le divisioni recenti, aggiunge, la nostra vocazione è di riaggregare quest'area. Emanuele Santi, di Md-Si, invita a non dare mai per scontato il valore della democrazia. Da tempo i nostri tre partiti hanno aperto un dialogo, più facile - aggiunge il capogruppo socialista Alessandro Mancini - perché siamo all'opposizione e i problemi del Paese ci portano a un dialogo quotidiano. Riaggregare l'area riformista è l'obiettivo e, sottolinea, siamo aperti a tutti, anche a chi si riconosce nei nostri valori ma oggi, per ruolo istituzionale, fa altro. Il partito socialista che ha chiesto le dimissioni di Simone Celli, uomo di punta di Ssd, invita a distinguere i ruoli. Contrastare l'azione di un singolo, sottolinea, non significa bloccare un progetto. E Mancini porta due esempi. “Michelotti, sulla proposta del progetto bio, ha aperto il confronto trovando subito supporto e condivisione. Morganti invece comunica che fra un mese sarà pronto il piano di stabilità con il supporto del Fondo Monetario. Dov'è il dialogo?”



Sonia Tura



Nel video l'intervista a Matteo Rossi, Presidente Psd