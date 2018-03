Adesso.sm alle opposizioni: "L'ennesimo dietrofront"

Adesso.sm torna sulla relazione su Carisp di cui parla Fubini nell'articolo del Corriere della Sera, rispondendo a Dim che proprio ieri, in conferenza stampa, ha chiesto le venga consegnato. "Dopo aver attaccato la dirigenza di Banca Centrale e in particolare Savorelli – scrive la maggioranza – ora Rete pretende di rivalutarlo, chiedendo di portare in discussione un rapporto farlocco su Carisp, stilato dalla stessa persona su cui prima ha gettato discredito". Riguardo al diniego di un dibattito consigliare, Adesso.sm spiega di "non voler dare rilevanza ad un atto redatto da Savorelli quando non era più direttore di Bcsm". Auspica poi si possa trovare un terreno di confronto: "Il paese – conclude – non ha bisogno di profeti di disgrazia ma di una politica in grado di collaborare per trovare soluzioni".