Ue: Chiaruzzi, riconoscimento europeo per l'Università di San Marino

Si è conclusa a Bruxelles la seconda tornata negoziale 2018 per l'accordo di Associazione di San Marino all'Unione Europea. Vi ha partecipato anche il Segretario di Stato agli Esteri Nicola Renzi. Il negoziato è entrato nel vivo con la presentazione di richieste di adattamenti particolari in alcuni campi specifici come i trasporti, l'ambiente, l'agricoltura, la materia veterinaria e fitosanitaria, la circolazione dei capitali.

Intanto Michele Chiaruzzi anticipa un significativo riconoscimento raggiunto in ambito Europeo dall'Università di San Marino