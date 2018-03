Una delegazione sammarinese verso Ginevra per l'Unione Interparlamentare

Una delegazione del Gruppo Nazionale Sammarinese presso l’Unione Interparlamentare, composta dai Consiglieri Mirco Tomassoni, Dalibor Riccardi e Marina Lazzarini parteciperà alla 138^ Assemblea dell’UIP in programma a Ginevra dal 24 al 28 marzo.

Nel corso dei lavori, le Commissioni Permanenti Pace e Sicurezza Internazionale, Sviluppo sostenibile, Finanze e Commercio, Democrazia e Diritti Umani tratteranno le tematiche relative alla pace come veicolo per raggiungere lo sviluppo sostenibile, il coinvolgimento del settore privato nell’incremento delle energie rinnovabili ed il rafforzamento della cooperazione interparlamentare in materia di migrazioni.

L’Assemblea in seduta plenaria sarà chiamata a votare l’inserimento all’ordine del giorno di un punto d’urgenza sui processi di pace in Medio Oriente, gli aiuti umanitari alla popolazione palestinese e l’inviolabilità della città di Gerusalemme.