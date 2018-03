Nuovo progetto, Ps: "Una speranza nuova nel 25 marzo”

Il Ps richiama alla necessità di “un nuovo progetto”, e con Psd e Md in occasione di un evento comune organizzato per il 25 marzo, lancia una nuova visione della politica “che sappia trasmettere una sincera speranza e risposte concrete ai cittadini”. “Coloro che prima di appendere il sombrero al chiodo – sottolinea il Partito Socialista - cercano di sostenere un governo a tutti i costi, consapevoli che se entro breve non avrà prodotto un minimo risultato, causerà la distruzione di forze politiche che il maquillage politico della scorsa legislatura aveva solo rimandato”.