Savorelli: è ancora botta e risposta tra maggioranza e opposizione

Adesso.sm torna sulla relazione su Carisp di cui parla Fubini nell'articolo del Corriere della Sera, rispondendo a Dim che proprio ieri, in conferenza stampa, ha chiesto le venga consegnata. "Dopo aver attaccato la dirigenza di Banca Centrale e in particolare Savorelli – scrive la maggioranza – ora si pretende di rivalutarlo, chiedendo di portare in discussione un rapporto farlocco su Carisp, stilato dalla stessa persona su cui prima si è gettato discredito". La maggioranza auspica si possa trovare un terreno di confronto: "Il paese – conclude – non ha bisogno di profeti di disgrazia ma di una politica in grado di collaborare per trovare soluzioni".

DIM, intanto, torna a parlare di bugie di Celli sulla asserita inesistenza della relazione di Savorelli e ricorda di aver già presentato un esposto in Tribunale nel 2017 sia sulle operazioni dell'ex dg Bcsm, sia sulle informazioni divulgate alla stampa italiana; esposto, ora integrato con le ultime uscite, e che – sostiene la coalizione - consideriamo sottoscrivibile da ogni Consigliere di maggioranza od opposizione che intenda fare chiarezza sulla vicenda. Diversamente, - concludono - se Adesso.sm non vorrà tutelare con noi il buon nome del paese, saremo costretti a credere non siano privi di interessi particolari, mentre sono privi del coraggio necessario per spodestare chi ha molto da nascondere e da perdere”.