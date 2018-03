Chiesanuova: il capitano Rosti 'avalla' la richiesta di ampliamento di Alutitan, Erbozeta e Leagel

Plauso anche da esponenti del Governo. Provvedimenti necessari nella prossima seduta del Consiglio.

La novità è arrivata all'inizio della settimana: Alutitan, Erbozeta e Leagel hanno chiesto di potersi ingrandire per lavorare di più. Il cambiamento si tradurrà, secondo le previsioni, in un centinaio di nuovi posti di lavoro. Novità del genere non arrivano tutti i giorni, in un periodo difficile per l'economia. Così l'annuncio ha ottenuto il plauso delle istituzioni a tutti i livelli, Giunta di Castello compresa, con il Capitano di Chiesanuova, Marino Rosti, che esorta il Governo ad andare avanti per arrivare a nuova occupazione.



Sulla questione sono già intervenuti i segretari di Stato Andrea Zafferani e Augusto Michelotti che hanno annunciato l'arrivo, nella prossima seduta del Consiglio, dei provvedimenti necessari. “Stiamo lavorando per portare in prima lettura le varianti del piano regolatore”, spiega oggi Michelotti che parla di “interventi minimali” che rientrano nelle impostazioni del Prg. L'intenzione espressa dal Segretario al Territorio è di incoraggiare queste imprese che hanno scelto di stare a San Marino.



Si torna, poi, a parlare di frana di Teglio con Marino Rosti che chiede al Governo di risolvere la situazione. I problemi sono logistici per i camion legati alle attività aziendali. Michelotti assicura che su questo si sta lavorando, sottolineando che ci si è sempre dati da fare nelle emergenze. Più lunghi, probabilmente, i tempi per l'installazione degli autovelox che il Capitano di Castello chiede in un rettilineo della zona produttiva. Un'area pericolosa, specie per le uscite e le entrate continue dei mezzi pesanti.



Mauro Torresi