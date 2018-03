M5S candida Fraccaro. Il centrodestra prova a ricucire lo strappo, vertice Berlusconi-Salvini-Meloni

Colpo di scena notturno nella rosa dei candidati M5S per la presidenza della Camera. Con un blitz a poche ore dall'assemblea dei gruppi congiunti, i capigruppo del Movimento Giulia Grillo e Danilo Toninelli hannoi annunciato che il candidato ufficiale alla guida di Montecitorio è Riccardo Fraccaro. L'annuncio è arrivato una manciata di minuti dopo le indiscrezioni secondo cui - per ricucire lo 'strappo' nel centrodestra creato dalla proposta di Salvini di candidare Anna maria Bernini al posto di Paolo Romani - a Silvio Berlusconi sarebbe stata sottoposta l'ipotesi di candidatura di un quarto nome unitario per la coalizione, l'ex magistrato Maria Elisabetta Casellati. Previsto alle 9 un vertice Berlusconi-Salvini-Meloni chiesto dalla leader di FdI.