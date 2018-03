Gestione dei migranti, si è aperta la 138^ UIP. Prenderà la parola anche la delegazione sammarinese

Si è aperta a Ginevra la 138^ Assemblea dell’Unione Interparlamentare. La Repubblica di San Marino è presente con una delegazione composta dal presidente Mirco Tomassoni, Marina Lazzarini e Dalibor Riccardi. Il dibattito generale verte sulla gestione mondiale dei migranti e dei rifugiati, con l'esortazione ai Parlamenti di mettere in pratica misure per il rispetto degli standard dei Diritti Umani. Si fa riferimento a due Accordi (Global Compact on Migration and on Refugees), che saranno sottoposti alla firma entro la fine del corrente anno, per garantire la migrazione sicura. Domani il dibattito proseguirà e prenderà la parola anche la delegazione sammarinese.



fm