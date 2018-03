Psd convinto della riaggregazione: in Direzione “un solo voto contrario”

Il Consiglio di Direzione del Psd, senza mezzi termini, plaude all'iniziativa di dirigenza e segreteria politica per essere riusciti ad organizzare insieme a Partito Socialista e Movimento Democratico “una giornata così importante come quella del 25 marzo”. Di fatto s'invitano i vertici a proseguire la strada intrapresa che non può che sfociare “nella creazione di una Casa che sappia ospitare il suo Popolo ed i suoi Valori”, tramite il confronto tra i soggetti politici che si trovano oggi a svolgere un ruolo di opposizione. Una risposta tra le righe, e senza nominarlo, alla nota di Marino Riccardi che invece bocciava il percorso avviato. La strada è segnata e – fa sapere il direttivo - “non ci fermeranno i personalismi o la semplice critica fine a se stessa”, anche perché c'è stato un solo voto contrario.



Leggi il comunicato integrale



