Psd, Ps e Md celebrano insieme l'Arengo

A palazzo Graziani un convegno sul passato e sul futuro del riformismo.

Dopo le divisioni, un'area politica si riavvicina. La manifestazione di questa intesa avviene nel giorno dell'Arengo con un evento congiunto tra Psd, Ps e Md. A palazzo Graziani le tre forze politiche si sono ritrovate per parlare del passato e del futuro del riformismo.



Si procede su più fronti. In primis la storia, con Verter Casali che ha ricordato i passaggi fondamentali di quel marzo di 112 anni fa. Ma si è parlato anche del cambiamento nella comunicazione, dalla falce e il martello ai simboli 'botanici', con il ricercatore Gabriele Maestri. Tracce della tradizione nei simboli dei partiti, secondo Maestri, sono invece rimaste sul Titano.



La storia passa anche per i suoi personaggi. Emilio della Balda ha citato quelli che hanno segnato il riformismo sammarinese.



Mauro Torresi



Nel servizio, l'intervista a Gabriele Maestri, ricercatore