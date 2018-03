SSD: nella Festa di adesione un richiamo ai valori del Paese e della sinistra

SSD ha celebrato l'Arengo con la festa di adesione, dando il via al tesseramento per il 2018. Al Kursaal si sono ritrovati componenti del partito e simpatizzanti. Durante l'evento, il discorso del segretario Eva Guidi che ha aperto con un richiamo alle “radici” del Paese, soprattutto in un momento di criticità in campo economico come quello che si sta attraversando. Poi la “libertà” come valore da promuovere anche oggi, in una fase in cui i giovani faticano a trovare lavoro e sono costretti a chiedere aiuto alla famiglia. In chiusura, un riferimento ai risultati elettorali italiani con le difficoltà della sinistra e l'avanzata di populismi e demagogia.



