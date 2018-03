Matteo Salvini: "il Premier al Centrodestra"

Dopo le elezioni dei Presidenti di Camera e Senato, ora si pensa alla partita più complicata: la formazione di un nuovo Esecutivo. “Il problema – ha detto in queste ore Matteo Salvini – è il programma di Governo, e chiunque sostenga il Centrodestra e aiuti a realizzarlo farà parte della Maggioranza”. Il numero 1 della Lega - al momento - non esclude nulla, e si dichiara pronto a confrontarsi anche con il PD. E poi una precisazione “non abbiamo mai parlato di Governo con i 5 Stelle”. Proprio ieri, tuttavia, era venuta un'apertura significativa da Grillo: “Salvini – aveva affermato – quando dice una cosa la mantiene”. Da registrare, tuttavia, le perplessità di Berlusconi, su un'ipotetica alleanza tra la Lega e i “pentastellati”; definita dal leader di Forza Italia un “ircocervo”: l'animale mitologico spesso citato dai filosofi antichi come esempio di assurdità, perché in esso convivono caratteri opposti e inconciliabili