Unione Interparlamentare: la delegazione sammarinese prenderà la parola nel pomeriggio alle 16

Gestione mondiale dei migranti e dei rifugiati: questo il tema del dibattito generale della 138esima Assemblea dell’Unione Interparlamentare. Presente a Ginevra la delegazione del Gruppo Nazionale Sammarinese alla UIP (guidata dal consigliere Mirco Tomassoni e composta anche da Dalibor Riccardi e Marina Lazzarini), che prenderà la parola nel pomeriggio intorno alle 16.

Ieri i primi interventi del Direttore Generale dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni e gli Alti Commissari Onu sui Diritti Umani e per i Rifugiati, i quali hanno evidenziato non solo il ruolo fondamentale dei Parlamenti nel garantire democrazia, pace, sicurezza e stabilità, ma li hanno invitati anche ad impegnarsi nel porre in atto tutte quelle misure pratiche e politiche per la tutela e il rispetto degli standard dei Diritti Umani.

“Le misure indicate – spiega una nota della delegazione di San Marino - sono relative al contributo che ciascun Paese deve fornire rispetto alla negoziazione e alla definizione di due Accordi per garantire la migrazione sicura, ordinata e regolare, che saranno sottoposti alla firma entro la fine dell'anno”.