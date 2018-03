In commissione finanze il Piano di Stabilità Nazionale e il futuro di Bcsm

In conclusione l'esame del Pdl su crediti monofase e crediti d'imposta alle banche

Nel pomeriggio è tornata a riunirsi la commissione Finanze proseguendo la seduta cominciata ieri. Celli ha riferito su alcuni progetti di legge e sul piano di stabilità nazionale.



Prima di concludere l'esame della legge di iniziativa popolare su crediti monofase e crediti d'imposta alle banche la commissione, su intesa dei commissari, ha deciso di ascoltare i riferimenti del Segretario di Stato Celli sull'avanzamento dell'iter del progetto di legge sulla contabilità pubblica e sulla riorganizzazione di Banca Centrale, oltre al piano di stabilità nazionale. I relativi dibattiti si svolgeranno nella prossima seduta della commissione, prevista il 4 aprile. Tanti gli spunti e le informazioni dai riferimenti del Segretario Celli. In merito alla riorganizzazione dell'Istituto di Via del Voltone, previsti risparmi per oltre 3 milioni di euro all'anno. Proposta anche l'eliminazione del Coordinamento della Vigilanza e l'incorporazione dell'Aif in Banca Centrale, salvaguardandone l'indipendenza. In merito al Piano di Stabilità Nazionale Celli ha sottolineato come il deficit di riforme strutturali e di innovazione non ha permesso al nostro sistema di affrontare la sfida della crisi globale. Il Pil di San Marino – ha ricordato – è diminuito di quasi il 30% dal 2008/2009. E con il Piano di Stabilità nazionale si intende dare una risposta alla necessità di stabilizzare il sistema finanziario nazionale e la finanza pubblica, con la più ampia condivisione possibile.



l.s.