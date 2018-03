Commissione Territorio sulla compravendita di immobili: "Inapplicabile l'articolo 79 del Testo Unico, va rivisto"



Approvato all'unanimità l'odg per l'audizione di Michelotti

Occhi puntati sull'articolo 79 del Testo Unico dell'Urbanistica ed Edilizia, relativo alla compravendita di immobili. Articolo di legge ritenuto inapplicabile dai professionisti, e motivo di stallo delle transazioni. Di qui la presentazione da parte dei commissari di minoranza di un ordine del giorno che impegna il Governo a programmare entro il 15 aprile un'audizione con il Segretario Michelotti e i Presidenti rispettivamente degli Ordini degli Avvocati e degli Ingegneri proprio per sviscerare tutte le problematiche legate all'articolo 79 e arrivare così ad una sua modifica. Odg approvato all'unanimità a fine seduta; e il presidente Emmanuel Gasperoni che subito anticipa la convocazione della Commissione al prossimo 18 aprile per poter svolgere l'audizione.

Respinto invece con 7 voti contrari e 5 a favore un altro ordine del giorno dell'opposizione, questa volta sulla riforma pensionistica, che chiedeva tra l'altro di allargare il confronto alle parti sociali e le categorie economiche fino alla definizione di possibili soluzioni. Aperto inoltre dal Segretario di Stato alla Sanità, Franco Santi, il secondo comma dedicato al pdl sulla “Legge quadro in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio delle strutture veterinarie pubbliche e private e attività connesse”, ma l'esame dell'articolato è rimandato ad una prossima convocazione.

Sul fronte sanitario, infine, dopo l'allarme lanciato da Asmo con l'ultima, forte, presa di posizione dei medici ospedalieri, chiesto un riferimento urgente del Comitato Esecutivo dell'Iss, “per la presenza di criticità – si è detto - sempre più evidenti”.