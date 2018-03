Italia: M5Se Lega trattano, Salvini apre a reddito di cittadinanza

Oggi in Camera e Senato le assemblee dei gruppi parlamentari per l'elezione dei capigruppo. M5s e Lega trattano intanto sul nuovo Governo con Salvini che si dice pronto a fare il premier e apre al reddito di cittadinanza. Il primo test per il nuovo Esecutivo sarà sul Def. Lazio: oggi prima giunta Zingaretti-bis.



Il ruolo di FI, le divergenze sul programma, l'incognita delle ripercussioni sull'elettorato: i nodi che si stagliano sul binario grillo-leghista che porta al governo sono diversi e ardui da superare ma non del tutto insormontabili. Anche perché, al momento, dalla coppia M5S-Lega il baricentro di un possibile governo, dai contorni ancora indefiniti, non si sposta. E Matteo Salvini sembra il primo ad esserne consapevole aprendo, per la prima volta, al reddito di cittadinanza e ribadendo come l'essere alla guida di Palazzo Chigi sia un obiettivo, ma non una condizione irrinunciabile. "Se il reddito di cittadinanza è pagare gente per stare a casa dico di no, se è uno strumento per reintrodurre nel mondo del lavoro chi ne è uscito, allora sì", spiega il leader della Lega ripetendo, di fatto, il messaggio politico che il M5S dà con uno dei suoi temi-bandiera. Tema che sarà sfiorato nella risoluzione sul Def alla quale il Movimento sta lavorando. E il Documento sarà il primo test di una possibile convergenza tematica tanto che emerge l'ipotesi che la Lega eviterà di votare contro la risoluzione dei pentastellati e viceversa.