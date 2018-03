L'opposizione chiede la consegna della "presunta relazione" Savorelli e tutti gli atti su Carisp ed Asset

Richiesta inoltrata al Presidente della Commissione Finanze.

I commissari di opposizione hanno inoltrato al Presidente della Commissione Finanze Tony Margiotta una richiesta formale per farsi consegnare la "presunta relazione" di Savorelli su Cassa di Risparmio - inviata nel giorno del suo licenziamento da Banca Centrale - ed anche tutti gli atti che hanno generato azioni su Cassa di Risparmio ed Asset Banca.



Che sia una relazione dell'ex direttore generale di Banca Centrale su Cassa di Risparmio o solo un documento non firmato e non datato, i commissari di opposizione lo vogliono vedere e valutare. Il riferimento di ieri in Commissione Finanze da parte del Segretario Celli è infatti considerato insufficiente da tutta la minoranza che tuttavia precisa di non volere assolutamente prendere le difese di Savorelli. Al contrario la minoranza sottolinea di averlo sempre criticato anche aspramente, mentre la maggioranza l'ha difeso fino al "siluramento".



L'iniziativa è portata avanti da tutti i commissari d'opposizione che l'hanno argomentata in conferenza stampa spiegando che – relazione o documento che sia – è stata inviata alla Segreteria Finanze ma anche in Segreteria Istituzionale e – forse – anche al Fondo Monetario Internazionale. Quando ne ha negato l'esistenza, il Segretario Celli, dunque – a parere dei commissari d'opposizione - ha dichiarato il falso. Ora la decisione sulla richiesta congiunta di tutta la minoranza spetta al Presidente della Commissione Finanze Tony Margiotta. La risposta è attesa entro aprile. Intanto da Roberto Ciavatta di Rete dure critiche agli attuali vertici di Banca Centrale sul progetto di riorganizzazione: “Sono incompetenti e peggio - ha dichiarato - dei loro predecessori”.



l.s.



Nel video la dichiarazione di Teodoro Lonfernini, Pdcs