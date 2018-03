Carisp: piano industriale e dipendenti negli incontri con la politica

Gli incontri iniziano fin dalla mattina. Il cda di Carisp parla con tutte le forze politiche, separatamente. Non di npl, al centro dell'audizione in Commissione Finanze la prossima settimana, ma di linee guida del piano industriale. Rientra, naturalmente, anche il rapporto con i dipendenti. Con l'assorbimento di Asset sono aumentati sportelli e forza lavoro. Nessun riferimento però ad esuberi, “la riorganizzazione interna – si è detto - non passa necessariamente dalla riduzione dell'organico”. La chiave di volta potrebbe essere la riqualificazione delle competenze, si ragiona quindi su percorsi di formazione. E' però sul riequilibrio fra passività ed attività della banca che si concentra l'attenzione dei vertici. Tradotto: serve un'iniezione di denaro per permettere all'istituto di tornare a produrre utili. I soci, quindi lo Stato, potrebbero dover ricapitalizzare.

Per stabilire la cifra occorrerà sciogliere il nodo della possibile vendita degli npl. “Potrà spostare equilibri - dice Civico 10 – rispetto alla quota necessaria”. Si sa che le banche italiane spingono per vendere e tutto lascia presagire che si vada in questa direzione.

Da una parte del cda emerge poi l'esigenza, rafforzata dalle forze di opposizione, di un report trimestrale sul raggiungimento degli obiettivi. Il piano industriale, una volta definito, verrà poi portato in assemblea dei soci. “Avendo lo Stato messo garanzie sulle perdite di Cassa – fa presente Dim- deve essere informato sul percorso intrapreso”. L'augurio è che tutta la politica possa condividerne i passaggi.



MF