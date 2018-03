Formazione di governo: tensioni fra M5S e Lega

Si aprono tensioni fra Movimento Cinque Stelle e Lega, nel percorso per fare un governo assieme.



Salvini torna a ribadire che "Il centrodestra è unito, la coalizione che ha vinto è una squadra”, aggiungendo “se Di Maio dice ʼForza Italia fuoriʼ lo saluto".



Di Maio però chiede la premiership in virtù del 32% ottenuto alle elezioni, dichiarando "Non mi impunto per una questione personale, ma conta la volontà popolare. Oltre il 32% degli italiani ha votato il M5S e il sottoscritto come premier". Affermazioni mal ricevute dal leader della lega che dichiara "Se dice 'o io premier o niente' non è il modo giusto per partire.".



A partire da oggi i pentastellati organizzeranno gli incontri coi partiti per l'Esecutivo. In Senato resta l'attesa per l'elezione dei 4 vicepresidenti e dei 3 questori.