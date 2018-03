L'opposizione si confronta con le categorie economiche e le confederazioni sindacali

Le forze di opposizione (PDCS, RETE, PS, PSD, MDSMI) si sono confrontate con le principali categorie economiche e le confederazioni sindacali per organizzare un ciclo di incontri.



In un comunicato stampa riferiscono di aver avviato un confronto con ANIS, USOT, USC, OSLA e UNAS per l'economia e con CDLS, CSDL e USL per i sindacati.



L'obiettivo, a seguito del confronto, è partire dall'analisi dei dati attuali per poi capire la "situazione reale in cui versa lo stato" per proporre "un nuovo modello di sviluppo e un progetto paese lungimirante".



L'opposizione ha concordato di fissare dalle prossime settimane un ciclo di incontri per discutere approfonditamente delle varie tematiche al fine di trovare soluzioni utili e necessarie per il rilancio della Repubblica.