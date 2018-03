Zanotti a Strasburgo. Il doppio binario delle autonomie locali

Il Segretario di Stato per gli Affari Interni e i Rapporti con le Giunte di Castello Guerrino Zanotti è intervenuto al Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d’Europa.

Con lui Federica Bizzocchi, Alessandro Bindi, Daniela Giannoni e Annachiara Sica. E' stato esaminato il rapporto che l'organismo di Strasburgo ha prodotto dopo la visita a San Marino del giugno scorso.

Il Segretario Zanotti ha sottolineato come a San Marino la realtà locale sia vissuta con grande partecipazione dei cittadini, perché il senso di appartenenza ai singoli Castelli è molto forte oggi, come lo era in passato. L’evoluzione normativa che ha riguardato le autonomie locali ha progressivamente ampliato le competenze delle Giunte di Castello, facendo propri anche i principi della Carta delle Autonomie Locali. Nel rapporto dell'organismo del Consiglio d'Europa non mancano - tuttavia - alcuni appunti, nell'ottica del rispetto del principio di sussidiarietà. Viene suggerita - tra le altre cose - una revisione della base finanziaria per il funzionamento delle autorità locali, affinché siano dotate di risorse adeguate alle loro responsabilità.

Zanotti ha comunque ribadito la duplice esigenza del Titano: salvaguardare la partecipazione alla comunità locale e mantenere a livello centrale la gestione delle questioni che interessano la globalità del Paese. Una necessità, questa, che deriva dalle dimensioni molto ridotte del Paese e che, comunque, non va in alcun modo a scalfire il ruolo delle singole comunità locali.